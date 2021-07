A Mayenne, on va jouer au foot sur un terrain synthétique rempli de noyaux d'olives

A Mayenne, comme un air de Provence sur le futur terrain de foot synthétique ! La municipalité a décidé d'en réaliser un à base de noyaux d'olives concassés. Une technique innovante qui se développe, plus respectueuse de l'environnement car les terrains de ce type sont plus souvent construits avec des billes en plastique, potentiellement dangereuses pour la santé des joueurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les travaux, estimés à 1 million d'euros, ont démarré au Parc des Sports. Ce terrain synthétique sera opérationnel d'ici la fin de l'année pour permettre aux équipes du Stade Mayennais et à des clubs voisins de taper dans le ballon sans soucis même en hiver. "La durée de vie de ce terrain est de 15 à 20 ans, c'est plus écolo et plus confortable. En revanche, je ne garantis pas l'odeur de la Provence" confie le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet.