À Mimizan dans les Landes, un Open international de disc-golf : "Le but c'est de prendre du plaisir"

Mimizan, capitale de disc-golf le temps d'un week-end. Ce samedi 7 mai et dimanche 8 mai 2022, le club de disc-golf de Mimizan-plage accueille un Open international. "C'est exactement comme du golf mais avec un frisbee", explique Gregory Quillacq, directeur du tournoi. "Le but est de rentrer le frisbee dans une corbeille, l'équivalent du trou au golf. Et il y a plusieurs types de disques suivant le tir que l'on veut faire", poursuit-il.

Une master class de disc-golf avec Romain Warenbourg, l'un des meilleurs joueurs français. © Radio France - Tristan Barraux

Nous avons assisté à la master classce vendredi, de Romain Warenbourg, parmi les 5 meilleurs joueurs en France. Face à lui, une dizaine de joueurs amateurs qui ouvrent grand les oreilles pour écouter les astuces du champion. "Maintenant j'arrive à diriger mon disque et je comprends mieux les spécificités de chaque disque", lance Véronique qui s'est mise au disc-golf il y a seulement 5 mois. "Mon fils joue bien mieux que moi', sourit-elle.

Sourires et Plaisir

Le disc-golf est une discipline où le plaisir prend une place particulièrement importante. "Si on écoute autour de nous, on entend les oiseaux. on est dans la forêt, c'est calme", jubile Quentin, joueur depuis maintenant deux ans. Et ce n'est pas Romain Warenbourg qui dira le contraire. : "Pour moi c'est toujours prendre un max de plaisir, rencontrer des personnes. C'est beaucoup de découverte. J'ai fait plein de tour avec des gens que je ne connaissais pas, on a bien rigolé ensemble. Le but c'est de prendre du plaisir avant tout."

Il affrontera entre les pins de la forêt de Mimizan-plage ce week-end, des amateurs mais aussi d'autres internationaux professionnels venus du Portugal, des Etats-Unis, ou des Pays-Bas.