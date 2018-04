Faire garder son chat ou son chien pendant les vacances peut être un vrai casse-tête quand arrive l’heure de partir. Et pourquoi ne pas le confier à une pension ? Depuis bientôt un an, l'hôtel canin-félin de Montmorillon accueille les compagnons à quatre pattes durant votre séjour.

Montmorillon, France

Avec elle, les animaux sont entre de bonnes mains. Sophie Popineau a seulement 22 ans mais déjà une grande expérience avec les chiens et les chats. Elle a ouvert au début de l'été dernier un hôtel canin-félin à Montmorillon. Le chenil se trouve au sein du domaine du lycée agricole Jean-Marie Bouloux. La jeune femme s'occupe en ce moment de 25 chiens et d'une dizaine de chats. Les box sont spacieux et débouchent tous sur un espace extérieur. "En plus de ça, on leur fait chaque jour au moins une balade autour d'un étang ou dans les bois" précise Sophie Popineau.

C'est l'heure de passer à table. © Radio France - Hugo Charpentier

L'objectif est de faire en sorte que les animaux soient traités "comme à la maison". D'ailleurs, à l'arrivée de chaque nouveau pensionnaire la maîtresse de cet hôtel si particulier pose les mêmes questions : "Quelle nourriture pour Médor ou Félix ? Aime-t-il les caresses ? Est-il joueur ?" Tout est fait pour que vos compagnons à quatre passes passent, eux aussi, de bonnes vacances.

Les félins peuvent grimper et faire leurs griffes sur les "arbres à chats" mis à disposition. © Radio France - Hugo Charpentier

Des nouvelles de votre toutou via Facebook

Et pour ne pas se faire du mouron, Sophie Popineau donne régulièrement des nouvelles de ses pensionnaires sur les réseaux sociaux, photo et vidéos à l'appui. De cette manière, Laetitia, n'a rien loupé du séjour de son "Lemon". Un magnifique Berger suisse. Le chien à la jolie fourrure blanche aura passé au total neuf jours dans le chenil, facturés 108€. L'alimentation et la litière sont compris dans le tarif de 12€ la nuitée par chien et de 10€ par chat.