À Montpellier, les trafiquants de drogue mettent en place une carte de fidélité du cannabis

Deux jeunes trafiquants de drogue ont été arrêtés mardi 24 octobre à Montpellier. Ils livraient des clients à domicile sur leur scooter. Ils avaient mis en place un système de vente et de carte de fidélité via une application mobile.

Deux jeunes montpelliérains de 19 et 22 ans en scooter ont été arrêtés sur l'avenue de Lodève à Montpellier mardi 24 octobre. Sans casque, ni plaque d'immatriculation, ils sont contrôlés par la police qui découvre du cannabis et 250 euros en liquide. Après enquête, il ne s'agit pas de consommateurs mais de trafiquants. Ils se sont rencontrés en prison à Villeneuve-lès-Maguelone. Ils sont sortis en août dernier. Un mois plus tard, ils mettent en place leur trafic. Un trafic qui passe par le téléphone portable.

Trafic sur Snapchat

Les deux hommes se servaient de l'application Snapchat pour contacter leurs clients. Snapchat permet d'envoyer des photos à des dizaines de contacts en même temps. Ces photos disparaissent au bout de quelques secondes. C'est grâce à ces photos que les trafiquants reçoivent les commandes : ils livrent même à domicile en scooter ou en voiture. Ils proposent aussi des offres promotionnelles sur le prix au gramme.

10 pochons achetés = 1 pochon offert

Pour trouver leurs clients, ils distribuent des flyers avec leur pseudonyme Snapchat devant les facs, dans les bars ou à la sortie des boites de nuits. La police a identifié une centaine de consommateurs. Et au dos de leur flyer, ils ont même mis en place un système de carte de fidélité. Comme pour les pizzas : au bout de 10 pochons achetés, un pochon offert.

Ils auraient d'ailleurs du vendre des pizzas, un commerce légal. Les deux trafiquants ont été présentés au juge.