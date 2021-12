À Montpellier, un couple accueille une étudiante pour Noël

Pas question de fêter Noël tout seul! C'est la philosophie d'Yness et Nicolas, un couple qui habite à Montpellier. Ce vendredi 24 décembre 2021, les deux amoureux accueillent une inconnue à leur table : une étudiante de 24 ans. Une façon de célébrer le réveillon dans une ambiance festive et familiale, même loin de leurs proches. Tous les deux ont récemment quitté leur région natale, l'Alsace, pour s'installer dans l'Hérault en juin dernier.

On s'est dit qu'on n'était certainement pas les seuls à ne pas pouvoir passer Noël dans notre famille - Nicolas

Tout est parti d'une publication, sur les réseaux sociaux, samedi dernier. Yness propose d'accueillir un ou une étudiante pour Noël. Plus de 400 internautes réagissent, dont Céleste, cette jeune femme de 24 ans qui se retrouve elle aussi bloquée à Montpellier. "On ne sait pas grand chose d'elle, car on s'est dit qu'on allait justement profiter de la soirée pour la découvrir, explique Yness. On sait juste qu'elle est étudiante pour devenir barmaid et qu'elle était censée travailler pour Noël, et ça ne s'est finalement pas fait."

Pour le réveillon, le couple met les petits plats dans les grands. "On a prévu plein de petites choses, mais l'idée c'est plutôt que chacun ramène quelque chose pour ne pas faire un gros repas", note Nicolas. Après le dîner, des jeux de société sont au menu. Les deux Alsaciens ont aussi prévu des cadeaux, notamment des bredele, des gâteaux typiques de leur région.

Par mesure de précaution, Yness et Nicolas ont demandé à leur convive de se faire dépister. Dans tous les cas, Covid-19 ou pas, ils auraient posté leur annonce : par envie d'aider, par curiosité de découvrir de nouvelles têtes et par espoir que, peut-être, d'autres personnes suivent leur initiative.