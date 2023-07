À Montpellier, un papi vole un vase chez un particulier, pris de remord il rend le butin

Ce week-end, un homme a tenté de voler un vase d'Anduze cher un particulier, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Dimanche, un homme de 60 ans est en train de promener son chien dans un quartier de Montpellier. Il passe devant un jardin privé et repère un vase d'Anduze qui lui plaît. Ces vases en terre cuite colorés, confectionnées dans le Vaucluse, sont souvent convoités pour leur rareté et leur prix.

Pris en flagrant délit

Le retraité, alcoolisé, décide de revenir la nuit. Il escalade le portail, attrape le vase et commence à prendre la fuite en voiture. Le propriétaire de la maison, 58 ans, a assisté à toute la scène depuis sa fenêtre. Il court, s'accroche à la portière du véhicule du papi voleur et chute quelques mètres plus loin sans se blesser.

Pris de remords, le conducteur fait marche arrière, s'excuse et décide de rendre le butin. Ce ne sera pas suffisant pour échapper à la garde à vue. L'homme de 60 ans sera jugé pour violence et vol devant le tribunal judiciaire de Montpellier.