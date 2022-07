À Montrichard, les touristes se mettent au frais dans la champignonnière

Pour se mettre au frais en pleine canicule, pourquoi pas une champignonnière ? A Bourré, une petite commune de Montrichard dans le Loir-et-Cher, les touristes se pressent à La Cave des Roches. Cette champignonnière est installée dans d'anciennes carrières de tuffeau et conserve une température de douze degrés.

120 kilomètres de galeries

"Surtout, n'oubliez pas votre pull !" Au début de la visite guidée, les touristes sont prévenus : dans les galeries, la température est de douze degrés. "C'est aussi le but de la visite !" rigole Annick. Les jours de chaleur, la guide Doriane Tardif fait le plein de visiteurs. "Ici, on fonctionne avec la météo. Quand il pleut les gens viennent se mettre à l'abri et quand il fait très chaud ils viennent se mettre au frais !"

Les champignons de Paris sont d'abord ensemencés au chaud à 23 degrés, puis sont déplacés dans la fraîcheur des galeries et commencent à pousser. © Radio France - Solène Gardré

L'occasion surtout d'apprendre l'histoire derrière ces 120 kilomètres de galeries de tuffeau, une pierre qui a servi à construire les châteaux de la Loire comme celui de Chambord ou de Chenonceau. "Mais ici, à Bourré on n'extrait plus de pierre. Il ne reste que les piliers et on ne veut pas que ça s'écroule, donc c'est interdit", raconte Doriane Tardif lors de sa visite.

Désormais, les galeries servent "soit pour la conservation du vin, soit pour la culture du champignon". La champignonnière a ainsi commencé son activité il y a 130 ans. À la Cave des Roches, plus de 100 tonnes de champignons sont cultivés chaque année.