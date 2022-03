A Mornac en Charente, deux cabinets médicaux attendent des médecins

En Charente comme ailleurs, les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux. A Mornac, à une dizaine de kilomètres d'Angoulême, deux cabinets médicaux prêts à l'emploi ont été construits par la municipalité. Mais il n'y a pas de médecin !

un maillage avec la commune voisine de Brie

Les anciens médecins de Mornac ont déménagé à Ruelle, à la maison médicale. Les villages de Bouex, du Quéroy ou de Pranzac n'ont pas non plus de médecins. Les deux cabinets construits à Mornac ont été aménagés par la commune. Tout est à disposition, il suffit d'arriver avec juste un stéthoscope. Mais le maire ne voit personne. Avec la commune voisine de Brie et sa maison médicale, il rêve d'un maillage pour tout le canton. Le seul praticien libéral du coin travaille à la maison médicale de Brie. La commune de Mornac propose pourtant des loyers dérisoires pour s'installer dans ses deux cabinets médicaux.