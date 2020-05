A Nancy, un "nez" s'inspire du confinement pour créer un parfum

Le confinement n'a pas freiné l'inspiration de Mina Gautier, "nez" installée à Nancy. Elle a créé le parfum "Confinés", composé de 82 ingrédients, et commercialisé depuis le 11 mai.

A Nancy, le "nez" Mina Gautier vient de créer un extrait de parfum bien particulier, baptisé "Confinés". Ces deux mois de confinement se sont révélés être source d'inspiration pour cette parfumeuse.

82 ingrédients

Fabriqué à l'unité, ce produit est composé de 82 ingrédients, indispensables pour retranscrire toutes les "valeurs positives" du confinement, selon Mina Gautier. "On ne sent pas le renfermé, c'est plutôt le parfum d'espoir et de liberté", ajoute avec humour la créatrice.

"Tout ce qui est générosité, j'ai traduit cela par la générosité des fleurs, le muguet. J'ai traduit la force, le courage en bois de oud, avec de l'ambre et du bois de rose. Pour l'apaisement, c'est la vanille et la gourmandise, la mandarine et la bergamote", rapporte Mina Gautier.

Mis en vente depuis le 11 mai, un flacon de 100 mL coûte 110 euros.