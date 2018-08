Nantes, France

La scène se passe ce vendredi matin. Il est 2h30 quai des Antilles, haut lieu de la fête à Nantes.

Monsieur et madame s'ébattent, en bord de Loire, juste de l'autre côte de la barrière qui jouxte la promenade. En cette nuit d'été il y a du monde à passer par là, ça créé quelques désagréments. Quatre agents de sécurité de la ville interviennent donc.

Courroux des amoureux "on fait ce qu'on veut où on veut" disent-ils. Lui a 39 ans elle 41 ans. Et c'est madame qui vit le plus mal cette intervention. Elle menace, elle crache.

La police arrive à son tour : la violence monte d'un ton : rébellion, gifle et tentative de morsure sur agent.

Les deux amoureux sont emmenés au poste. L'histoire ne dit pas jusqu'où le couple a eu le temps de se dévêtir. Ce qui est sûr c'est que une fois dégrisés ils ont été placés en garde à vue, chacun dans une cellule différente.