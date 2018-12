A Neuville-sur-Sarthe, on décore les maisons entre voisins depuis 15 ans

Depuis 15 ans, deux familles voisines de La Trugalle, au nord du Mans, décorent leurs maisons ensemble pour la période de Noël. Grands-parents, parents et enfants s'y mettent tous afin de créer un peu de féerie dans leur rue à la tombée de la nuit.

Neuville-sur-Sarthe, France

De nuit, entre début décembre et mi-janvier, impossible de louper le 40-42 rue Principale à La Trugalle, à Neuville-sur-Sarthe : les toits et les murs des deux maisons sont recouverts de guirlandes lumineuses.

Le long du chemin qui mène au porche, les Pouteau ont même installé des petits rennes et des cygnes qui brillent d'une lueur blanche. "Au départ, il y a 15 ans, c'est Patrice qui avait une étoile sur un grand montant, explique Florence Serizay. Pour qu'elle soit bien visible, il a demandé à l'accrocher entre nos deux maisons : _petit à petit, on a décoré davantage et ensemble !_".

Un week-end complet pour installer

Enter les guirlandes qui longent le toit, le faux sapin taille réelle fait de câbles lumineux dans le jardin, ou encore le traîneau et l'échelle du Père Noël, "si ça tourne bien, en un week-end tout est installé !", indique Patrice."Cette année, c'était compliqué avec la pluie, souffle Sylvie, sa compagne. On a dû faire des pauses".

Depuis quelques années, ils ont du renfort grâce à un proche qui vient avec une nacelle. C'est toute la famille qui met la main à la pâte, y compris les petits-enfants pour les décorations au sol : "j'ai eu l'idée des deux bonhommes devant notre maison", lance fièrement Clément, 10 ans. Reste ensuite à tout allumer : "pour faire tous les branchements, précise Dominique qui est électricien, il faut compter une semaine".

80 euros de décorations par an

La première étape, ça reste les courses, parfois dans des entreprises comme Leblanc Illuminations qui équipe les communes en décorations de Noël. "Chaque année, on cherche à évoluer, on regarde ce qu'il faut faire selon le budget", indique Patrice. "Chaque année, on en a pour 80 euros environ", ajoute Dominique.

La plupart des décorations sont en LED, plus écologiques car moins gourmandes en électricité. "De toute façon, on ne regarde jamais la facture d'électricité en décembre, lance Patrice, sinon on arrêterait de faire tout ça !".

Partager la magie de Noël

Pour les deux familles, pas question de participer à des concours : c'est simplement l'occasion de se retrouver et de mettre des étoiles plein les yeux aux passants, notamment aux enfants. "J'en garde quatre à la maison pour le travail, explique Sylvie, c'est génial de les voir émerveillés dès qu'ils arrivent !". Sans compter les passants qui prennent des photos d'après Patrice :

Il faut voir le nombre de voitures qui s'arrêtent devant ! Nos décorations, c'est comme un panneau de limitation de vitesse !"

Début décembre, l'impatience se fait effectivement sentir : "à l'école, il y en a plein qui nous demandent quand est-ce qu'on installe tout !", affirme Clément. Les décorations vont rester allumées chaque soir, entre 17 heures et 20 heures 30, jusqu'à mi-janvier.