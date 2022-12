À Niort, des agriculteurs dans la peau de commissaires d'exposition

Ils ont carte blanche. Huit agriculteurs volontaires de l'agglomération de Niort, sept hommes et une femme, ont conçu une exposition à voir jusqu'au 26 février 2023 au musée Bernard d'Agesci , à Niort. Une opération baptisée "Tous au musée". "L'idée, c'est que le rayonnement de l'art et de la culture touche le plus largement possible ceux qui sont éloignés géographiquement ou qui sont confrontés à des barrières socio-culturelles", explique Alain Chauffier, vice-président de Niort agglo chargé de la culture.

ⓘ Publicité

"Les musées font beaucoup dans cette direction, mais on peut constater que depuis une trentaine d'années, la population qui fréquente les musées, tout compte fait, n'augmente pas. On a 30 % de la population française, grosso modo, qui met un pied au musée quelquefois, d'autres beaucoup plus régulièrement. Et les choses ne progressent pas malgré l'effort des équipes", constate l'élu.

Une échappatoire

L'agglomération avait pensé à plusieurs professions et le choix pour cette première expérience s'est porté sur les agriculteurs. Parmi eux Ludovic Vassaux, 43 ans, installé à Épannes. "Quand on est dans le milieu agricole, on a tendance à se renfermer dans ce milieu-là donc avoir des échappatoires comme ça c'est toujours intéressant. Ça permet d'apprendre, de voir d'autres choses que nos exploitations. En général, on habite souvent dans la même commune, ça peut arriver qu'on sorte même pas de la commune de la semaine. Donc ça permet de voir autre chose et d'avoir une ouverture d'esprit", explique-t-il.

Lui qui à l'école était "plus scientifique que littéraire" raconte que les musées ce n'était "pas trop son truc". Contrairement à Quentin Deschamps, apiculteur et éleveur de buffles à Arçais, dans le marais poitevin qui en revanche n'avait jamais poussé la porte du musée Bernard d'Agesci. "J'ignorais même la présence du musée ici", dit-il. Ce trentenaire a été particulièrement intéressé par les réserves "parce que c'est un endroit qu'on n'a pas l'occasion de voir au sein d'un musée. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément visibles, qui sont des fois même jamais sorties".

Des objets d'art islamiques ont séduit certains participants © Radio France - Noémie Guillotin

Parmi les œuvres exposées, des planches pédagogiques. © Radio France - Noémie Guillotin

Du choix des œuvres à l'accrochage

Des agriculteurs guidés par Marie Griffon, médiatrice au musée. "On a confronté un peu les goûts de chacun, qui étaient tous différents, forcément. En dialoguant, ils sont tombés d'accord sur le thème de la nature". Hervé Durand, élagueur niortais de 49 ans confirme que "ça s'est bien passé. Après, il fallait vaincre sa timidité. Chacun dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il faut essayer de trouver un intérêt commun pour pouvoir monter quelque chose d'à peu près cohérent" . Une vingtaine d'œuvres sont présentées : des tableaux, des animaux naturalisés, des planches pédagogiques ou encore des objets d'art. Une implication de A à Z puisque les participants ont aussi réalisé l'accrochage des œuvres. Une expérience que tous recommandent. De là à envisager une reconversion ? "Pas du tout" , sourit Quentin Deschamps, "je préfère quand même l'agriculture" .