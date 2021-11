À Noyal-sur-Vilaine, on donne ses cheveux en entreprise pour la bonne cause

Épis, mèches, touffes, tresses... tout est bon à récupérer ! Et c'est bien l'objectif de la journée dédiée au don de cheveux, organisée ce lundi au sein de l'entreprise Triballat Noyal, à Noyal-sur-Vilaine près de Rennes. Le siège de l'entreprise s'est, pendant quelques heures, transformé en salon de coiffure éphémère, pour récolter un maximum de cheveux, "une ressource naturelle trop souvent considérée comme un déchet", regrette Cécile Legrand, salariée dans l'entreprise agroalimentaire. Triballat s'est donc associée à l'association Soroptimist, Faire Hair Don't Care et Capillum, pour récolter cette matière précieuse, à condition d'être recyclée.

Tous les dons acceptés

Les salariés du groupe ont répondu présent. Présentes, même, puisque la grande majorité des donateurs sont des donatrices. Des femmes venues donner au moins 10 centimètres de cheveux. Parmi elles, Céline, une des premières inscrites : "Ma maman a eu un cancer du sein il y a quelques années, donc c'est un sujet qui me parle, forcément. Je ne me voyais pas ne pas participer à l'opération. Le don, c'est important. Des cheveux, on en a tous, on a besoin de se faire couper les cheveux, c'est un don qui ne coûte rien. Et c'est extrêmement important pour les personnes qui en ont besoin."

Nathalie, qui vient d'achever de lui couper les cheveux, abonde. Elle qui a installé il y a peu de temps son salon à Acigné (Ille-et-Vilaine), se sent très concernée par l'initiative. "Tous les coiffeurs et coiffeuses devraient le faire, sinon ça part à la poubelle, c'est complètement ridicule", juge-t-elle. Alors, elle est venue, ce lundi, pour couper des cheveux bénévolement. "C'est important de donner du temps pour ça." De plus, tous les dons sont acceptés. De préférence, des mèches de 10 centimètres au moins, pour que l'association Fake Hair Don't Care puisse les récupérer et en faire des perruques naturelles, à destination des personnes atteintes de cancer. Les petites chutes, elles, sont récupérées par la start-up Capillum pour fabriquer des boudins de cheveux, essentiels pour récupérer des hydrocarbures déversées dans les océans.

Les salariés de Triballat, à Noyal sur Vilaine (Ille-et-Vilaine), ont participé à une opération pour récupérer des cheveux, pour fabriquer des perruques à destination de personnes atteintes du cancer. © Radio France - Sarah Mansoura

Ce message, beaucoup au sein de l'entreprise l'ont bien entendu. Fort et clair, si on en croit la mobilisation d'une trentaine de personnes pour organiser cette journée don de cheveux. "J'ai eu les larmes au yeux quand j'ai vu le nombre de personnes qui se sont proposées pour aider. Certains sont allés démarcher leur coiffeur, pour récolter des sacs de cheveux. 23 personnes aussi se sont inscrites pour se faire couper les cheveux", souffle Cécile Legrand, qui coordonne l'initiative au sein de Triballat. "Ce n'est pas anodin, on donne une partie de soi. Et on a vu une mobilisation naturelle, possible parce que l'entreprise offre du temps. C'est exceptionnel de pouvoir montrer qu'on peut tous être acteurs."