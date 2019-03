A Nuits St-Georges en Côte-d'Or, les joélettes sont de sortie pour le 10 km

Ce samedi 9 mars, neuf personnes handicapées vont se retrouver à Nuits St-Georges pour participer au 10 km de la vente des vins des Hospices de Nuits. Et comme, elles ne peuvent pas courir, elles vont prendre place dans une joélette, un fauteuil tout terrain tiré et poussé par des coureurs.

Après Beaune et Dijon, au tour du 10 km de Nuits St-Georges d'accueillir pour la première fois les joélettes. Conçue dans les années 80 par Joël Claudel, la joélette est un fauteuil roulant équipé d'une seule roue avec un amortisseur ce qui permet de l'utiliser sur des terrains accidentés, voire en forêt ou dans les combes. "C'est relativement confortable," admet Lionel de Villemereuil, membre du collectif d'associations dont l'objectif est la promotion de la joélette. "A l'avant, il y a deux bras tirés par deux personnes et une personne à l'arrière maintient l'équilibre."

Au départ la joélette était utilisée pour des randonnées puis rapidement, des coureurs se sont emparés du fauteuil pour emmener avec eux des personnes à mobilité réduite: "l'avantage de ces joélettes, c'est qu'elle passent partout et qu'elles permettent à des personnes handicapées d'aller dans des endroits et voir des paysages qu'elles ne verraient pas autrement."

10 coureurs par joélette

Pour faire rouler une joélette sur une course de 10 km, il faut pas moins de 10 coureurs. "Le poste à l'arrière qui maintient l'équilibre est le plus difficile," admet Lionel de Villemereuil, qui conseille aux coureurs de se relayer tous les kilomètres. Ce samedi, le collectif qui promeut les joélettes, prévoit d'emmener neuf personnes. _"Pour les prochaines courses, nous avons besoin de coureurs volontaires pour porter les joélettes, car l'idée est de faire connaître notre action. Avec des bons coureurs, il arrive que l'on atteigne _15 km/h même si on est plutôt sur des vitesses moyennes de 10 km/h. Mais l'important n'est pas la vitesse, mais de faire participer des personnes handicapées à des épreuves sportives. Elles sont dans l'ambiance. C'est comme si elles participaient en courant à ces épreuves."

Catherine Pompon, hémiplégique participe ce samedi 9 mars à sa cinquième course sur une joélette © Radio France - Stéphane Parry

On ressent les mêmes émotions que les coureurs - Catherine Pompon

Depuis un accident de voiture, Catherine Pompon est _hémiplégique_. Sportive, elle a décidé de participer à des courses à pied. Ce samedi 9 mars à Nuits St-Georges, elle prendra place pour la cinquième fois dans une joélette. "Au début, il faut que les coureurs arrivent à équilibrer la joélette. Sinon, on se laisse porter," déclare Catherine qui n'éprouvent pas d'appréhension particulière, si ce n'est la joie de partager les mêmes joies que les coureurs: "les endroits où on courent sont en pleine nature. Cela nous fait redécouvrir la nature comme avant. On profite vraiment des endroits. On ressent les mêmes émotions que les coureurs et ça nous fait oublier le handicap."

