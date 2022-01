A Orléans, le Bateau-Lavoir sorti des eaux pour une inspection décennale

L'opération était spectaculaire ce mardi après-midi sur la Loire à Orléans. Le célèbre Bateau-Lavoir, qui héberge un restaurant, a été soulevé par deux énormes grues pour être installé hors de l'eau, sur le quai du Châtelet. Il a été posé sur des poutres métalliques et des blocs de béton, afin de subir une inspection à sec : c'est une obligation tous les 10 ans.

Comme si on sortait un petit immeuble de l'eau

Et au premier rang pour cette opération inédite, l'ancien propriétaire du Bateau-Lavoir, Jean-Christophe Branchoux, curieux de voir comment se porte son ancien bébé : "J'ai eu la chance d'être maître d'ouvrage et maître d'œuvre pour la conception et la réalisation du Bateau-Lavoir en 2012, explique-t-il, je tenais à être présent car c'est un moment fort de la vie du bateau. Et puis, c'est impressionnant : c'est comme si on sortait de l'eau un petit immeuble !" Il faut dire que l'embarcation fait tout de même 28 mètres de long et 8 mètres de large...

2 grues de 130 tonnes chacune ont été nécessaires pour sortir de l'eau le Bateau-Lavoir © Radio France - François Guéroult

Mais la plus grosse difficulté de l'opération, c'est évidemment le poids du bateau-lavoir : 110 tonnes ! Et encore, une fois qu'il a été allégé et entièrement vidé, avant donc l'arrivée des grues : "Le poids s'élevait en fait à 123 tonnes, raconte Stéphane Ngahane, l'actuel propriétaire, or les grues ne peuvent pas soulever un charge supérieure à 110 tonnes. Il a donc fallu enlever 13 tonnes ! On a retiré tout l'électroménager, les fours, le matériel, les ustensiles, le mobilier... En fin de compte, c'est ce qui a été le plus stressant."

L'arrivée sur les blocs de béton et les poutres d'acier © Radio France - François Guéroult

Sur le quai pendant 10 jours

Le bateau restera à quai pendant 10 jours, le temps donc de l'inspecter et de nettoyer, décaper et repeindre la coque avec une peinture spéciale anti-corrosion. "C'est une usure naturelle, souligne Jean-Christophe Branchoux, l'inspection permet justement de voir s'il n'y a rien d'anormal.". Le feu vert sera alors donné par un expert fluvial pour 10 années d'exploitation supplémentaires. Le Bateau-Lavoir retrouvera la Loire aux alentours du 27 janvier pour une réouverture au public début février.