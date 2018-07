Tous les ans à Ozerailles, pour la Saint-Christophe, le patron des voyageurs, on bénit tous les voitures, mais aussi les vélos, les trottinettes, les motos ...

Ozerailles, France

C'est devenu une tradition pour la Saint Christophe. Tous les ans au mois de juillet, à Ozerailles (Moselle), on célèbre Christophe, le patron des voyageurs et on emmène sa voiture à la sortie de la messe pour la faire bénir. Une occasion pour les vacanciers de protéger son véhicule des dangers de la route.

La messe est dite avant la bénédiction des voitures dans l'église d'Ozerailles. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

On avance sa voiture jusqu'au prêtre, on baisse sa fenêtre et reçoit l'eau bénite. Une soixantaine de personnes étaient présentes hier pour recevoir la bénédiction du rameau trempé dans l'eau bénite.

La statue de Saint Christophe et les bannières qui l'accompagnent. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Il y a aussi quelques demandes inhabituelles ... Un vélo, une trottinette ou mieux encore. Bernard est venu avec son chien qui lui aussi a reçu la bénédiction du prêtre, tout comme sa voiture. Toute la famille est prête pour partir en vacances et pour circuler en sécurité.