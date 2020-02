À Paris, une dictée géante pour réconcilier les jeunes avec l'orthographe

L’écrivain Rachid Santaki remet le couvert ! Cette fois, c'est pour l'association Industreet qu'il a réuni 500 jeunes d'Île-de-France à la Grande Halle de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Ils ont dû planché sur une dictée. "Cette dictée c'est un prétexte pour faire parler d'Industreet. L'objectif de cette association (qui ouvrira en octobre, ndlr) sera de permettre à des jeunes qualifiés ou sans qualification de trouver un emploi dans l'industrie", raconte Safya, l'une des organisatrices avant d'ajouter "mais c'est aussi pour réconcilier les jeunes avec l’orthographe".

Des jeunes fâchés avec l’orthographe

Lorsqu'il tente d'écrire le mot "décelant", le petit Djibril, élève de 3e pro à Noisy-le-Sec éprouve des difficultés. "D.E.S.C.E.L.A.N.T", épelle-t-il avant de l'écrire sur sa copie. Mais le jeune élève de 3e a conscience de l'importance d'une bonne orthographe. "Cela me permettra d'avoir de bonnes notes, notamment au brevet mais aussi pour mon avenir sinon les gens ne vont pas me comprendre", résume le jeune homme. Celui qui veut devenir plombier est déjà très mature pour son âge, 15 ans. Et il compte poursuivre ses efforts. "En CM1, CM2, je n'étais pas très bon mais maintenant je rattrape mon retard et j'élève mon niveau".

À l'autre bout de la table, son camarade de classe Keylan est perdu dans cette dictée. "Moi je trouve ça dure et personnellement je n'aime pas du tout les dictées. Mais je sais que c'est important pour mon avenir", souligne le jeune homme. À côté de lui, Ayoub n'affectionne pas réellement l'exercice mais se prête quand même au jeu. "Je vais le faire mais je pense que je ne serai pas parmi les meilleures copies", sourit-il.

De plus en plus l'orthographe se perd, dans les entreprises notamment, on écrit toujours et on tend à oublier que l'écriture reste quotidienne - Gauthier, professeur de français

Pour ses professeurs de français et de sciences, Najat et Gauthier, les jeunes et encore plus la nouvelle génération est "fâchée avec l'orthographe". "C'est pour ça qu'il est important d'avoir des événements de ce type, mais aussi de les ouvrir à des clubs de lecture", explique Najat. Elle constate que la nouvelle génération a des difficultés avec l'orthographe. Et son collègue de surenchérir "De plus en plus l'orthographe se perd, dans les entreprises notamment, on écrit toujours et on tend à oublier que l'écriture reste quotidienne. Et on n'y pense pas et du coup on tend à dévaloriser l'orthographe et la grammaire alors que de façon ludique et pédagogique on rend ça moins contraignant".

