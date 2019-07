À Pau, surfer sur le gave devient possible

Pau, France

Le stade d'Eaux-Vives à Pau vient d'ouvrir sa vague artificielle. Il s'agit d'une structure en bois de huit mètres, comme un module de skateboard, sur laquelle sont lâchés 8m³ d'eau. C'est l'occasion pour les débutants d'avoir les sensations du surf sans avoir à faire le "take off", le fait de passer de la position allongée à debout sur la planche.

Le départ est assez dur, c'est pour ça que l'on voit beaucoup de gamelles. Mais la progression est plutôt rapide" — Léo, l'un des testeur

Pas de niveau minimum requis, l'attraction est simplement accessible à partir de 12 ans et en cas de besoin, un moniteur sera présent. La vague est ouverte au mois de juillet, août et probablement septembre, de 17h à 21h, "mais on pourra aller au-delà s'il y a de la demande" s'enthousiasme le directeur du stade, Didier Baylacq.

Les participants doivent obligatoirement porter un gilet, un casque et des chaussons. Il est possible de louer le matériel sur place. La séance d'une heure est à 20 euros, sans la location.