À Perros-Guirec, il oublie de fermer les portes de l'écluse : des dégâts pour les bateaux dans le port

La personne en charge de la fermeture des portes du port de Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor aurait quitté son poste sans le faire dans la soirée du mardi 4 janvier. Or, avec un coefficient de marée à 97, la mer est descendue très bas, entraînant les bateaux alors qu'ils étaient amarrés aux pontons. On ignore pour l'instant le nombre d'embarcations endommagées. La capitainerie et le service de communication de la ville renvoient vers le maire, pour l'instant injoignable.

