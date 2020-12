À Ploemeur, un arrêté municipal autorise le Père Noël à "circuler comme bon lui semble" le 25 décembre

"Considérant le droit de rire et de s'amuser à tout moment" et "la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité du Père Noël, de ses lutins et des cadeaux pour les Ploemeurois", la mairie de Ploemeur (Morbihan) a pris un arrêté municipal autorisant le Père Noël "à circuler et stationner comme bon lui semble durant la nuit du 24 au 25 décembre".

Un arrêté humoristique publié ce mercredi 2 décembre par le maire Ronan Loas sur les réseaux sociaux. Son préambule semble pourtant tout ce qu'il y a de plus sérieux : il cite des articles du Code la route, du Code pénal et même un arrêté ministériel relatif à la signalisation des routes !

Une petite collation pour le Père Noël

Dans l'arrêté, le maire invite aussi les Ploemeurois "à préparer une petite collation au pied du sapin" pour le Père Noël. Ronan Loas demande aussi aux enfants "de respecter les consignes des parents, notamment au moment du couchage" pour faciliter la distribution des cadeaux en temps et en heure.

L'arrêté précise enfin qu' "aucun recours ne pourra être déposé devant le tribunal administratif" contre ces dispositions. Aucun risque d'amende pour le Père Noël à Ploemeur donc !