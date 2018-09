Les "classes olympiques Sciences et Sport" permettent à des élèves de faire des maths, de la physiques sans même s'en rendre-compte. Ils courent, ils sautent et analysent ensuite leurs exercices. Un savoir-faire 100% poitevin qui est en train de faire parler de lui.

Poitiers, France

Il suffit de voir ces collégiens à fond dans leur sujet. Les uns courent, sautent et les autres sont derrière le matériel de mesure et les ordinateurs pour analyser ensuite toutes ces données. Chaque enfant peut avoir une idée sur sa propre performance sportive et se comparer aux plus grands champions. Dans la salle de sport, sur le stade, l'élève mesure sa détente verticale, saute en longueur, analyse sa foulée de course et chacun repart chez lui avec tous ses exercices et ses données sur une clé usb.

une mallette pédagogique avec tous les outils indispensables

Depuis cinq ans maintenant plus de "2.000 élèves ont participé à ces travaux pratiques" explique Alain Junqua, l'initiateur de ces classes. "On propose une mallette pédagogique avec tous les outils indispensables, un trépied, une webcam, un logiciel, un pc et le tour est joué".

D'ailleurs hasard de l'actualité, ce savoir-faire 100% poitevin pourrait bien intéresser au plus haut point. Il y a quelques jours, avant sa nomination Roxana Maracineanu expliquait qu'elle voulait justement développer ce genre d'initiatives, et bien Mme la Ministre dans le Poitou on sait faire.

Des nouvelles des classes olympiques Sciences et Sport Copier

Les Classes Olympiques Sciences et Sport sont labellisées Paris 2024