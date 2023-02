A Pornichet, il recherche les quatre jeunes qui lui ont sauvé la vie

Il fait nuit en ce dimanche 19 février, il est 21h passées quand Marcel Paineau, 82 ans, qui rentre chez lui, descend de voiture pour ouvrir son portail. "'Là je me sens partir, je tombe par terre, à moitié sur le trottoir, à moitié sur la route, je ne pouvais plus bouger". Il saura plus tard qu'il vient de faire un micro-AVC."Quand soudain quatre jeunes sont arrivés, deux garçons, deux filles, ils sont sortis de leur voiture, m'ont relevé, m'ont amené chez moi, ont appelé les hôpitaux". Et ça ne s'arrête pas là, les jeunes vont l'emmener à l'hôpital de Guérande, attendre plus d'une heure que Marcel soit soigné pour le ramener ensuite chez lui.

"J'ai discuté avec eux, je leur ai payé un verre, mais ils sont partis et tout d'un coup, j'ai réalisé que je n'avais ni leur noms, ni leurs adresses". Tout ce que Marcel sait, c'est que 3 sont de Pornichet, et qu'une des jeunes filles vient de Saint-André-des-Eaux. Marcel Paineau, veuf depuis 10 mois, blessé sans gravité au genou, au bras et au front, garde surtout de cette nuit-là une immense reconnaissance. "Ils m'ont sans doute sauvé la vie. Je voudrais bien qu'ils reviennent me voir. Je veux leur dire merci, et il y aura autre chose aussi". Une récompense ? Marcel sourit, il n'en dira pas plus. "Je voulais aussi qu'on le dise quand des jeunes font des choses bien. Ces quatre-là ont été formidables".