À Port-Saint-Père, "des panneaux fantômes", sans signalisation et sans indications

"On ne sait pas où l'on va ! Quand on ne connaît pas le coin, pour aller à gauche ou à droite, on tire à pile ou face". Bertrand est catégorique. Cet habitant du hameau de la Bonfiserie habite à la sortie de la commune de Port-Saint-Père (Loire-Atlantique). Et à une centaine de mètres de sa maison, se dressent quatre panneaux de signalisation le long de la route départementale 80. Le problème, c'est que les indications des panneaux sont complètement effacées.

Un problème qui dure depuis des années

Vus de la route, les panneaux sont donc entièrement blancs. Pas très pratique pour trouver sa direction. "J'ai des amis qui n'arrivaient pas à trouver la maison à cause de cela", affirme Bernard. "J'ai aussi vu des automobilistes s'arrêter au croisement, juste devant les panneaux. Ils étaient simplement perdus".

Que ce soit parmi les habitants ou à la direction départementale des routes de Loire-Atlantique, on ne connaît pas exactement la raison de ce blanchiment. D'après plusieurs riverains, les indications sont effacées depuis au moins trois ans. "Ce n'est pas un problème pour les agriculteurs du coin, ils connaissent la route. En revanche c'est beaucoup plus embêtant pour les gens de passage", selon Andrée, une autre habitante de Port-Saint-Père.

Les panneaux se situent en effet à un croisement très emprunté la journée, entre la route départementale 103 menant jusqu'à Rouans et l'axe départemental 80, reliant Le Pellerin aux communes de Sainte-Pazanne et de Saint-Hilaire-de-Chaléons. Une route fréquentée, notamment durant les saisons touristiques. Bertrand a d'ailleurs fait un comptage. Il estime qu'entre 8.000 et 10.000 véhicules empruntent cette route chaque jour l'été.

De nouveaux panneaux fin mars

D'autres riverains ont signalé le problème à de nombreuses reprises à la mairie de Port-Saint-Père. Contactée, la direction départementale des routes de Loire-Atlantique l'assure, elle a pris connaissance du problème en fin d'année 2021. Elle devrait maintenant remplacer les panneaux concernés d'ici la fin du mois de mars.