À Poussan, un concours d'épouvantails pour fêter Halloween

À Poussan, ce n'est pas le coronavirus qui va arrêter les festivités d'Halloween! Dans la commune située à côté de Frontignan, les élus ont lancé un concours d'épouvantails. Les Poussannais sont invités à confectionner leur mannequin et à l'installer dans leur jardin, sur leur balcon ou devant leur porte d'entrée. Ils ont jusqu'au 10 novembre 2020 pour participer.

Égayer la ville

Celui de Domi Barrio, juché sur son balcon, sourit aux passants. Habillé d'une salopette et d'une chemise à carreaux jaune et noir, l'épouvantail a une tête de citrouille. "En fait, c'est un panier à bonbons que j'ai agrafé au mannequin, s'amuse la Poussannaise de 59 ans. Je cherche encore de la paille pour lui ajouter des bras."

Je me suis dit que ça donnerait une note de gaieté aux passants - Domi Barrio, couturière à Poussan.

À l'approche de la rentrée scolaire, la couturière s'affaire à réaliser des masques en quantité. Affectée par le confinement et le récent attentat au couteau devant la basilique de Nice, l'Héraultaise veut distraire les Poussannais. "C'est un peu morose en ce moment", lâche Domi Barrio. En prime, son nouveau compagnon effraie les pigeons et protège ses tomates!

Un Halloween confiné

D'habitude, la Ville organise un défilé pour Halloween, interdit à cause du coronavirus. "On voulait trouver une alternative, explique Gaëlle Guénal, élue à la Ville et membre de la Commission festivité. Il y a tellement de choses qu'on ne peut plus faire. Et là, avec le confinement, on va être encore plus frustré. C'est important de ne pas tout arrêter."

Le but, c'est de ne pas rien faire, malgré le confinement - Gaëlle Guénal, élue à la Ville et membre de la Commission festivité.

Sur son balcon, la quadragénaire a installé un épouvantail coiffé d'une serpillière. "Je l'ai fait toute seule car ma petite fille n'a que un an, raconte-t-elle. D'ailleurs, quand elle l'a vu, elle a pleuré. Je me suis dit que je l'avais bien réussi!"

Les Poussannais peuvent envoyer leurs plus belles photos à l'adresse : communication@ville-poussan.fr