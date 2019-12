A quelle heure va passer le Père Noël en Bretagne ?

Le traîneau du Père Noël est suivi à la trace lors de sa tournée et l'on peut suivre son tour du monde en direct sur internet.

Big Brother is watching him. Au lieu de veiller toute la nuit pour l'attendre, on peut suivre la tournée du Père Noël en direct sur internet ! Il y a même deux moyens de pister le traîneau de l'homme à la barbe blanche. Depuis 2004, Google propose de savoir où se trouve le Père Noël grâce à son site santatracker.google.com.

La seconde option est proposée par le Norad le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord en partenariat avec Microsoft. Pour suivre la tournée de cadeaux rendez-vous sur le norad tracker.

Avec tout ça, impossible de rater la venue du Père Noël pour bien l'accueillir !