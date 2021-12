À quelques jours de Noël, les maisons décorées illuminent leurs quartiers

Ils sont nombreux dans l'Indre-et-Loire à illuminer jardins et maisons aux couleurs de Noël. Pour certains, ces décorations sont une vraie passion. C'est le cas de Laurence Russeau, assistante maternelle, et son mari qui habitent à Chambray-lès-Tours. Pour eux, les décorations de Noël représentent un investissement en temps et en argent raconte Laurence Russeau : "En installation, ça nous prend une soixantaine d'heures en temps cumulé à deux."

Tous les ans, le rituel est le même. "Il faut redescendre les cartons qui sont stockés, tout déballer, vérifier les branchements, retester tout ça en essayant de ne pas arracher des fils", détaille l'assistante maternelle. D'une année à l'autre, certaines décorations ne fonctionnent plus. Deux choix s'offrent alors aux décorateurs : réparer ou racheter.

Un investissement récompensé

Michel Guincetre, habitant de Saint-Avertin, choisi l'option de réparer le plus possible. Il est électricien à la retraite : "Les raccordements, les piles électriques, la partie technique, c'est moi, tandis que la partie esthétique, c'est plutôt ma femme." À Chambray-lès-Tours, Laurence Russeau et son mari essaient de réparer, mais "chaque année, on rachète quelques bricoles, ça monte très très très vite", explique-t-elle.

L'investissement mis dans les décorations de Noël est récompensé estime la chambraisienne : "On essaye de bien coordonner toutes les différentes couleurs pour que ce soit joli. Pour nous déjà, pour nos petits enfants, mais aussi pour les autres enfants qui s'arrêtent devant la maison avec leurs parents, leurs grands-parents."

D'autres enfants en profitent également. "Les petits quand ils arrivent, c'est déjà illuminé, ils font "waouh", ils sont impressionnés", raconte l'assistante maternelle. Pour Laurence Russeau, sa meilleure anecdote est avec une consœur : "Elle venait avec ses petits-enfants qui croyaient au Père Noël et nous envoyait un texto pour nous dire de ne pas sortir, car c'est la maison du Père Noël, et donc ils nous déposaient des crêpes à manger."