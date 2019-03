À quelques kilomètres de la Mayenne, une ferme chouchoute ses vaches

Bagnoles-de-l'Orne, France

De la musique, un espace massage, un open bar et de la nourriture à volonté.... De prime abord on pourrait croire aux prestations proposées dans un centre de détente mais non ! Vous êtes dans une exploitation agricole normande ! Celle d'Édouard et de son cousin Ugo, deux agriculteurs de 31 ans, installés à Bagnoles de l'Orne et aux petits soins pour leurs 120 vaches laitières. Plusieurs installations ont été mises en place pour privilégier le bien-être de leurs bêtes "ça nous tient à coeur, les vaches vont mieux quand elles vivent dans un bon univers" témoigne Édouard.

Le robot de traite utilisé à la demande par les vaches

La ferme des deux cousins est robotisé depuis 2015, on trouve par exemple deux robots pour la traite. Ainsi, Orelsan, Hollande ou encore Mimie Mathy (ndrl : les noms donnés aux vaches) vont se faire traire quand elles le souhaitent. Et ce, à tout moment de la journée et en musique s'il vous plait ! "C'est de la musique moderne, elle aiment bien et elles y sont habituées maintenant, sans musique il y a moins de passage aux robots" précise le jeune agriculteur.

Grâce aux puces électroniques installées aux oreilles des vaches, Edouard surveille sur son ordinateur les passages à la traite.

Des vaches en totale autonomie qui circulent comme bon leur semble entre l'étable et les pâturages, elles sont néanmoins surveillées de près _"elles ont une boucle électronique aux oreilles, ça permet un suivi et de savoir quand elles sont passées à la traite"_.

Autre privilège de ces dames aux robes tachetées : des tapis recouverts de pailles pour se coucher, un racle bouses pour garder les pieds au sec et aussi une brosse "les vaches tapent dedans pour la mettre en route et ça leur fait une sorte de massage, il y a tout le temps du monde ! " plaisante Édouard.

La brosse s'actionne au passage de la vache

Grâce à toutes ces installations, les vaches sont moins stressées et les deux agriculteurs gagnent un temps considérable et peuvent ainsi se concentrer sur d'autres travaux dans l'exploitation. Coût de cette ferme robotisée ? 500 000 euros ! Il fallait bien ça pour ces 120 vaches qui produisent chaque année 1 million de litres de lait pour la fabrication du camembert de Normandie.