A qui appartient cette petite boîte violette à bijoux découverte à Gigean ?

La découverte est plutôt insolite. A Gigean la semaine dernière, alors qu'ils assuraient la sortie d'une école, des policiers municipaux ont retrouvé une petite boîte violette abandonnée, comme cachée sous un buisson en bordure d'un parking. A l'intérieur, trois écrins contenant des bijoux plutôt anciens, un brin désuets même... A défaut d'un indice qui puisse permettre d'identifier le propriétaire, ils ont remis le tout à la gendarmerie qui, à son tour, lance un appel sur les réseaux sociaux, comme ici sur twitter :

Objet d'un vol ?

Dans ce coffre : des perles, chaînes en or ou en argent , des broches, des pendentifs, médailles de baptême, des bagues serties, un camée. Ces objets n'ont pas été expertisés. Leur valeur est donc inconnue. Le but est simplement de retrouver celle ou celui à qui ils appartiennent. Aucun cambriolage de ce type n'a été signalé récemment dans le secteur. S'il s'agit effectivement d'un vol, il peut avoir eu lieu en dehors de l'Hérault. La gendarmerie a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux avec la liste et les photos des bijoux et de cette mystérieuse petite boîte violette.

La liste est la suivante :

- trois perles

- un camée

- un collier argent avec deux perles

- un chaine argent

- une chaine or avec pendentif « MARILYNE »

- deux bagues avec pierres

- une chaine or

- une broche or

- une broche or avec perle

- une paire de boucles d’oreilles

- quinze pendentifs

En cas de renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie de Balaruc-les Bains au 04.67.78.72.66.

Email : josian.gonzales-manrubio@gendarmerie.interieur.gouv.fr