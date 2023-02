EN IMAGES - À qui appartient cette villa à 9 millions d'euros au Pouliguen ?

La villa Kasselguen, à la pointe de Penchâteau au Pouliguen, est en vente depuis quelques jours. Vous êtes bien assis ? 9 millions d'euros ! Cette immense demeure de 500 m² face à la mer construite au XIXᵉ siècle a été entièrement restaurée par son dernier propriétaire et l'agence de luxe bauloise Barnes a largement diffusé l'annonce immobilière dans les médias, photos à l'appui avant de se rétracter : le mystérieux propriétaire réclamait soudain de la discrétion. Trop tard, notre curiosité était piquée.

Il faut prendre un peu de hauteur pour apercevoir la villa © Radio France - Hélène Roussel

Pas de noms sur la boîte aux lettres. Seulement Kasselguen écrit en lettre rose pâle aux couleurs de la villa © Radio France - Hélène Roussel

Dans l'annonce, Barnes décrit les sept suites, l'étage entièrement dédié aux enfants, les salles de réception avec une vue panoramique sur la baie de la Baule, la grande terrasse en pierre, la piscine chauffée ou encore l'accès direct à la plage. C'est une villa qui atterrit en 1936 entre les mains d'un associé de Marcel Dassault. Mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale, "ce propriétaire a eu peur des lois raciales antijuives et a décidé d'adopter la fille de sa femme de ménage, Mlle Maurel, pour lui léguer la villa".

Une villa qui sera jusqu'en 2010 laissée plus ou moins à l'abandon, plus aucun travaux d'entretien, fenêtres condamnées. "On a connu la villa délabrée", se souvient un moniteur de l'école de voile juste à côté. Et puis en 2010, nouveaux propriétaires. "On ne les voit que l'été, leurs petits-fils surtout qui viennent prendre des cours de voile".

Qui sont les propriétaires ?

Vous voulez savoir qui sont les propriétaires ? Qui est cette famille qui a restauré la villa, aujourd'hui en vente pour 9 millions d'euros ? Ecoutez :

Les visuels de l'agence immobilière Barnes - Agence Barnes

Selon l'agence Barnes encore, "la pointe de Penchâteau à l'extrême ouest de la baie de La Baule au Pouliguen est l'un des emplacements de la côte le plus convoité par les grandes familles et les chefs d'entreprise, seules une à deux villas se vendent chaque année pour plusieurs millions d'euros".