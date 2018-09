Quimper, France

Impossible de déceler quoi que ce soit quand Alexis, chef d'entreprise, arrive. Il porte une chemise blanche, impeccable. Mais elle cache en réalité une surprise dessous : un immense tatouage, qui recouvre tout son bras droit. Ne pas le voir, c'était aussi le but. "Je peux l'assumer dans ma vie privée, mais au travail, je ne veux aucune équivoque" explique-t-il. Parce que les préjugés sur les tatouages ont encore la vie dure, même s'il est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui.

Sauter le pas à 42 ans

C'est aussi pour cette raison qu'il lui a fallu du temps pour se lancer. "20 ans de réflexion" avoue-t-il dans un sourire.

"Il y a dix ans, j'aurais peut-être eu peur d'être jugé. Maintenant, non ! J'ai 42 ans, j'assume ce que je fais", Alexis

Alexis a également cherché à rencontrer le bon tatoueur, la bonne personne. Et faire le bon dessin, "puisque c'est quand même à vie hein !". Et maintenant qu'il a commencé, il pense déjà au prochain. "Il y en aura d'autres, c'est sûr !"

Des clients de 18 à 78 ans

Mais Alexis est loin d'être une exception chez les tatoueurs. A l'Endorphine à Quimper, la clientèle est variée, de "18 à 78 ans" atteste Géraldine, la tatoueuse. Sa cliente la plus âgée se lance d'ailleurs elle aussi dans son premier tatouage, et "elle est surexcitée". Aujourd'hui, plus question de réserver le tatouage à une classe d'âge ou à un certain groupe de personnes.

Preuve que le tatouage devient presque banal, de plus en plus de villes accueillent désormais leur "convention tatouage". La première du genre à Quimper aura d'ailleurs lieu ce week-end, du 28 au 30 septembre au parc des Expositions.