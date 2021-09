A Reims, Arnaud Klein bat le record du monde du visionnage du film Kaamelott

Ils étaient nombreuxce samedi 18 septembre à s'être regroupés autour d'Arnaud Klein pour son record du monde de visionnage de Kaamelott. Après avoir vu 203 fois le film, réalisé par Alexandre Astier, ce Rémois devrait entrer dans le livre des records. Alors pas question de rater l'évènement pour ses fans. Plus de 200 places étaient réservées en ligne avant le début de la séance.

Quatre heures avant la séance, ils étaient déjà plusieurs à discuter avec Arnaud devant l'Opéraims. "Ca fait du bien de se dire que c'est la fin et il y a déjà plein de gens qui sont là, ils viennent de partout, c'est génial", s'enthousiasme ce Rémois, qui s'est lancé dans cette aventure un peu folle en juillet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les fans de Kaamelott, qui ont assisté à la séance avec lui, Nadia et Michel sont venus de Bastia. Ils se sont réveillés à quatre heures du matin pour prendre l'avion. "On n'a pas trop réfléchi, j'ai dit à mon mari on va faire un truc dingue, il m'a dit ok. On vit une période tellement noire qu'on s'est dit, un peu de paillettes, pourquoi pas ? ", raconte-t-elle.

Ce ne sont pas les seuls à venir de loin. Johanna a sauté dans un bus depuis la Suisse. "J'hésitais même à venir un jour au hasard et puis finalement quand il a fait l'annonce de la 203ème, je me suis dit que j'allais faire une folie et prendre un billet!"

"Je suis fière de mon fils"

C'est donc toute une communauté de fans de Kaamelott, qui s'est regroupée pour cette date spéciale, avec deux invités spéciaux : les parents d'Arnaud Klein, applaudis à leur arrivée. "Félicitations, vous avez engendré un fou", lance pour plaisanter l'un des amis d'Arnaud.

Ils ont quitté la Lorraine et parcouru plus de 200 kilomètres pour se retrouver à cette 203ème séance. "Je suis fière de mon fils, c'est magique", lâche sa mère, émue aux larmes. Pour son père, pas de doute "ce défi nous a rapprochés", assure-t-il avant d'ajouter qu'il n'a "jamais douté qu'Arnaud irait jusqu'au bout".

Et Arnaud promet désormais d'aller même un peu plus loin, pourquoi pas 222 séances ?