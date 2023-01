A Reims, manger une galette pourrait vous faire gagner une pièce d'or exceptionnelle

Les gourmands qui achètent une galette à la boulangerie Le Four à Bois peuvent participer à un tirage au sort. Son gros lot : un Napoléon 20 Franc Or, composé de près de six grammes d'or pur.

Christophe Van Vynckt, dans sa boulangerie Le Four à Bois. © Radio France - Diane Berger Mieux encore qu'une fève : et si vous gagniez, grâce à la galette des rois, une pièce d'or d'une valeur d'environ 340 euros ? C'est une possibilité, grâce à une opération du Comptoir National de l'Or en partenariat avec la boulangerie rémoise Le Four à Bois, située au 100 rue de Chanzy. ⓘ Publicité L'opération est menée dans 18 boulangeries partout en France, et il y aura un gagnant par établissement. Concrètement, pas de pièce de monnaie cachée à la place de la fève dans la galette. En revanche, depuis le lundi 2 janvier jusqu'au mercredi 25, toute personne qui achète une galette dans l'établissement, géré par Christophe Van Vynckt, peut tenter sa chance à un grand concours au tirage au sort et obtenir, peut-être, la précieuse pièce. "Un petit challenge pour les clients" "Donc les gens, à chaque fois qu'ils achètent une galette, explique le boulanger, ont un bulletin qu'il faut scanner." Il s'agit plus précisément d'un code QR, qu'il faut photographier avec un téléphone, pour accéder au site internet du concours. "Puis ils ont une chance de gagner la pièce d'or", explique l'artisan dans un grand sourire. "Ca fait un petit challenge pour les clients", s'amuse le boulanger, au polo couvert de farine, à l'arrière de son établissement. Le lot, cette fameuse pièce d'or, est un Napoléon 20 Franc Or, une pièce créée comme son nom l'indique par Napoléon Bonaparte en 1803. Elle a la même valeur par exemple que le célèbre Louis d'Or, et elle contient près de 6 grammes d'or pur. Si le gagnant décide de la vendre, la pièce pèse - d'après les cours actuels de l'or - environ 340 euros.