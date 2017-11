A Reims, un centre aéré... pour chiens

Un centre aéré entièrement dédié aux chiens a ouvert début septembre à Reims. Son nom : la Wouaf Wouaf Compagny. Ce service, qui n'existait pas avant, est ouvert du lundi au samedi.

Déposer un chien dans un centre aéré comme on le fait pour un enfant ? C'est possible depuis septembre à Reims. Justine Deloreux a commencé son activité via une page Facebook en s'occupant de quelques chiens. Jusqu'au jour où la jeune femme s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande, et que ce type de service n'existait pas à Reims. Aidé de son compagnon, elle décide alors de créer la Wouaf Wouaf Compagny.

Tous les chiens sont les bienvenus

Situé dans le quartier Neuvillette, le centre ouvre ses portes du lundi au samedi. Tous les chiens sont acceptés, à l'exception des chiens catégorisés considérés comme dangereux. "Il faut rentrer les chiens un par un. Prendre son temps, être calme, et surtout bien regarder les comportements de chaque chien. Pour ne pas qu'il y ait de bagarre par exemple."

Une fois intégré, les deux gérants font faire aux animaux différentes activités : parcours d'obstacles, éducation, et même balade en forêt le mercredi... Le tout sur un terrain extérieur de 750m². Pour affronter l'hiver, un terrain intérieur est également en construction. Il devrait être prêt pour début 2018.

Si les deux gérants veulent faire des agrandissements c'est que le succès est pour le moment au rendez-vous. "Au début c'était par le bouche à oreille, et puis les médias sont arrivés.", raconte Justine Deloreux. La gérante envisage même d'intégrer un cabinet d'ostéopathe au centre, pour s'occuper du bien-être des chien. Concernant les tarifs, confier son chien coûte 11 euros la journée. Il faut débourser 6 euros pour une demi-journée et 1 euro 50 pour une heure.

Un prix qu'est tout à fait prête à mettre Brigitte pour son chien de 3 ans. Elle vient ici depuis plusieurs semaines. "Ce genre d'endroits manquait à Reims. En plus les structures sont bien et le personnel est accueillant", confie-t-elle. Elle ajoute : "Avant je ne partais pas en vacances, ou seulement dans des endroits où je pouvais amener Djewel et c'était réducteur. Maintenant je vais en profiter !"