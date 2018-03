Depuis quelques mois, les agents de la CPAM de Rennes testent des sièges de bureaux originaux... De gros ballons gonflables ! Une solution pour améliorer la posture et ne plus avoir mal au dos.

Rennes, France

Au milieu du grand bureau de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une agence rennaise, un gros ballon bleu clair attire l'attention. Aurélie Crinon, une salariée, est assise dessus ! "Je l'adore", raconte-t-elle.

Depuis cet été, elle l'utilise plusieurs fois par semaine, à la place de son siège de bureau habituel. "Quand je sens que j'ai mal au dos, j'échange mon siège contre le ballon".

Meilleur pour la posture

La technicienne explique qu'elle passe ses journées assise, "au bureau, dans les transports, à la maison". Conséquence : elle est souvent sujette à des maux de dos. Depuis qu'elle utilise le ballon, Aurélie Crinon trouve que cela va mieux.

Ces ballons gonflables sont souvent utilisés par des sportifs (pilates, fitness...) ou des femmes enceintes. Ils sont réputés pour être meilleurs pour la posture.

Brigitte Le Régent, chargée de trouver des solutions ergonomiques pour améliorer le bien-être des agents, explique : "Sur le ballon, on est obligé de se tenir droit pour rester en équilibre, c'est bon pour la colonne vertébrale. On est aussi obligé de rester en mouvement, de sautiller tout en travaillant". Une solution pour ne pas s'avachir sur son siège et éviter les douleurs au dos.

Aurélie Crinon, à son bureau. © Radio France - Emeline Ferry

"L'idée, ce n'est pas de remplacer totalement le fauteuil par le ballon", précise Brigitte Le Régent. Deux ballons sont à disposition dans tout le service et les agents peuvent les utiliser quand ils veulent." Généralement, les agents s'y assoient pendant une ou deux heures.

"Je l'ai très vite adopté"

Pour ceux qui auraient peur de chuter sur ce gros ballon, rassurez-vous ! "On s'adapte très vite, sourit Aurélie Crinon. On trouve rapidement son équilibre. Et puis, on ne peut pas s'avachir sinon on tombe !"

L'utilisation du ballon gonflable s'inscrit dans une réflexion globlale sur le bien-être des salariés. Pour ceux qui émettent quelques réserves sur le ballon, la CPAM propose aussi des coussins gonflables à poser directement sur le siège.