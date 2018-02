Tous les fans de Cars s'en souviennent : la gomme qui mord l'asphalte, les moteurs qui rugissent, le trophée de la Piston Cup... Petits et grands en ont encore des étoiles dans les yeux. Et bien, bonne nouvelle ! Flash McQueen a débarqué dans le Nord.

C'est au garage Auto 3000 de Téteghem, près de Dunkerque, que s'est installé le petit bolide rouge. C'est évidemment une réplique du dessin animé, mais une réplique presque parfaite ! De l'aileron à la bouche sur son pare-choc, Flash a été reproduit au millimètre près. On se retrouve en plein dessin animé.

A l'origine de ce Flash grandeur nature : Laurent Verwicht, le patron d'Auto 3000. Cela fait quatre ans qu'il utilise des pièces de vieux tacots pour en faire des bolides de cinéma. Il a commencé par reproduire Bumblebee, la Chevrolet jaune qui devient un robot humanoïde pour sauver le monde dans la saga Transformers. Il s'est ensuite attelé à un défi encore plus grand : le X-Wing, le vaisseau de Luke Skywalker dans Star Wars. L'engin fait 12,50 mètres de long, 3 mètres de hauteur et 11 mètres d'envergure! Pour en voir de cette taille-là, il faut aller au parc Disney d'Orlando, aux Etats-Unis, où se trouvent les originaux.

Sa dernière oeuvre, c'est la voiture préférée des enfants. Laurent Verwicht a retapé une vieille Toyota Paseo coupée sport qui devait partir à la casse. Pour fabriquer Flash McQueen il a fallu revoir la saga.

On a dû se documenter et se repasser les vidéos. Je connaissais déjà Cars, mais là on ne regarde pas le dessin animé de la même façon. On fait beaucoup d'arrêts sur images, surtout pour capter l'expression de la voiture, pas trop agressive. Il faut rester dans le ton du film".