On a retrouvé l'auteur de la demande en mariage au concert de Julien Doré dans les arènes de Nîmes

Il a fait sa demande en mariage lors du concert de Julien Doré à Nîmes, dans les arènes. France Bleu Gard Lozère a retrouvé Philippe ... et sa future épouse, Marjorie !

Près de 13 000 personnes ont chanté et dansé, ce jeudi soir, au concert de Julien Doré et Clara Luciani aux Arènes de Nîmes ! Un concert marqué par un évènement improbable : une demande en mariage. Philippe, 47 ans, a sauté le pas devant un public surpris mais complètement sous le charme. Il y a 3 mois déjà, l'Ardéchois avait contacté Julien Doré et ses équipes pour préparer son coup. Demande acceptée par le chanteur.

Marjorie, 47 ans elle, partage sa vie depuis 5 ans, elle ne s'attendait pas à vivre ce moment, elle en tremble encore. "J'ai un peu un trou noir pendant 15 à 20 minutes du spectacle. J'ai du mal à réaliser. Aujourd'hui encore".

"Je voulais que ce soit un moment un peu improbable,; pour que la surprise soit totale (..) ça n'aurait jamais été possible sans l'accord de Julien Doré. Humainement, c'est quelqu'un de simple, de sincère. S'il a accepté de faire ça, ce n'est pas pour faire le buzz, je pense que ça l'a touché, quoi" Philippe, sur France Bleu Gard Lozère

Une surprise qui aurait pu échouer. Un peu plus tôt dans la voiture, Philippe reçoit un message. C'est la manageuse de Julien Doré qui lui écrit pour préparer les ultimes détails de l'opération. Sa compagne, assise juste à côté, heureusement ne comprend pas. "J'avais du mal à trouver les mots, j'avais les jambes qui tremblaient. Oui, c'est fort en émotions"

Pour Marjorie, il n'y a pas plus belle demande. "Le concert de Clara Luciani et Julien, c'est notre histoire. Certaines de leurs chansons collent complètement à notre histoire".

La cérémonie aura lieu à Villeneuve-de-Berg, à une quinzaine de kilomètres d'Aubenas (Ardèche), l'année prochaine. Un mariage attendu pour ces deux inséparables qui se connaissent depuis le lycée.