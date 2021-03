On a retrouvé la biche de Saint-Germain-le-Châtelet menacée de mort en 2017

Que deviennent la biche et le faon de Saint Germain-le-Châtelet, dans le Territoire de Belfort? Dans ce petit village de 700 habitants, en 2017, l'animal était menacé de mort. "Ciblé" même disent certains habitants de la commune. En effet, après la plainte de deux habitants, estimant que les cervidés pouvaient représenter un danger, sur arrêté de la préfecture du Territoire de Belfort, les chasseurs avaient pour mission de tuer la biche. Des particuliers, amoureux de l'animal, avaient alors lancé une pétition qui avait recueilli près de 120 000 signatures de partout dans le monde, des Etats Unis, de Russie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Australie, ou encore de Chine. La mobilisation avait alors convaincu les autorités à laisser la vie sauve à la biche de Saint-Germain-le-Chatelet et à son faon. France Bleu Belfort Montbéliard est parti à sa recherche

La biche est bien vivante

Dans la rue du moulin à Saint-Germain-le-Châtelet, Jean-Jacques, surnommé dans la commune Monsieur Bambi ou Monsieur la Biche observe des traces dans son jardin : "On voit des traces de pattes, des marques de sabot. Je l'appelle ma petite chérie, puis elle regarde, et elle vient, elle approche". Dans sa maison, le retraité garde précieusement deux albums photos où il ajoute dès qu'il peut de nouvelles photos de sa "petite chérie. La on la voit avec son fils, là sous le pommier du voisin".

Il garde également un dossier rose, avec une centaines de documents administratifs, de pétitions, retraçant son combat pour sauver l'animal, ainsi que les concerts réalisés en l'honneur de l'animal, pour célébrer le fait qu'elle ait été épargnée : "Je pouvais pas me résigner à ce qu'on tue cette bête-là. Alors chaque année, pour remercier tous ceux qui se sont investis, on invite des musiciens à l'Eglise et à la salle communale, on passe des photos de la biche en même temps".

Ses enfants eux ne restent pas près des humains

Pendant son combat de 2017, il est rejoint par bien d'autres voisins, tout un comité précise Monsieur Bambi. Parmi eux, ses voisins, Jean-Claude et Brigitte, propriétaires de chèvres naines, que la biche vient visiter de temps en temps : "des fois quand on va ouvrir les poules, la biche est là, alors je lui dis 'viens ma cocotte' et elle vient. C'est magique. Elle sait qu'elle ne risque rien avec nous". En revanche, le petit n'a pas été revu depuis : "Il n'y a que la biche qui revient, et chaque année elle fait un petit. Ils font leur vie".

La crainte de la période de chasse

"Chaque année je prend les arrêtes des plans de la chasse, cette année c'était du 1er novembre au 31 janvier, donc si elle est toujours en vie au 1 janvier c'est qu'elle est tranquille pour le reste de l'année. Je ne suis pas tranquille à cette période, je sors des fois trois ou quatre fois dans la nuit pour voir si elle est passée" explique Jean-Jacques, à l'initiative de la pétition pour sauver la biche. "Quand on entend les premiers coups de fusil, on n'est pas tranquilles, On espère qu'elle est assez maline pour se planquer" ajoute sa voisine Brigitte.

Une polémique stérile selon les chasseurs

Du côté de la fédération de chasse du Territoire de Belfort, le président Daniel Kittler regrette ce qui n'est pour lui qu'une "tempête dans un verre d'eau. Il n'y avait pas lieu d'avoir une mobilisation de toute l'opinion publique sur une affaire qui ne le méritait pas. Il y avait des décisions administrative prises, peut-être qu'avec un peu plus de concertation on aurait évité ces polémiques stériles".