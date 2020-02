À Romans-sur-Isère, une cité de la raviole va bientôt ouvrir ses portes

Après celle du chocolat et celle de la chaussure, il y a aura une cité de la raviole à Romans-sur-Isère (Drôme) ! Le projet est mené par les Ravioles de la Mère Maury, qui va déplacer sa boutique historique dans un nouvel espace. L'entreprise espère attirer plus de groupes de seniors.

Romans-sur-Isère, France

Romans-sur-Isère aura bientôt une cité de la raviole ! L'espace devrait ouvrir ses portes en mars prochain, avenue Gabriel-Péri, juste devant la gare. "Nous voulions créer un musée de la raviole depuis plusieurs années, explique Grégory Manoukian, le patron des Ravioles de la Mère Maury à l'origine du projet. Puis Valrhona a créé sa cité [du chocolat]. Tout de suite, nous nous sommes dit que c'était plus frais et plus dans l'air du temps de créer une cité de la raviole plutôt qu'un musée."

Gregory Manoukian, le patron de l'entreprise, avec le portrait de la Mère Maury © Radio France - François Breton

Pour cela, l’entreprise a décidé d'investir dans un nouveau local situé seulement à une dizaine de mètres de la boutique historique rue Félix-Faure. Le lieu accueillera la boutique, mais aussi une salle de projection et un espace muséal. "Les gens pourront découvrir l'histoire de la raviole depuis le XVIè siècle. Avec le petit film, ils en sauront plus sur sa fabrication", explique Grégory Manoukian. Après le film, les visiteurs pourront accéder à un espace dégustation où des ravioles seront cuites devant eux toute la journée. "Des ravioles au basilic, aux cèpes et même des ravioles au chocolat pour le dessert", détaille le patron.

Attirer plus de cars de touristes

Avec ce nouvel espace, l'entreprise espère attirer plus de groupes de voyageurs. "Aujourd'hui, nous les accueillons dans notre boutique historique, mais nous sommes un peu à l'étroit, rappelle Grégory Manoukian. Nous avons à peu près 200 à 250 groupes par an. L'idée, c'est de monter à plus de 300 groupes par an, soit un par jour." Pour cela, Grégory Manoukian compte sur l'accessibilité de la boutique. Les cars de voyageurs pourront stationnés juste devant, sur le parking de la gare routière.

Les travaux doivent durer encore quelques semaines. La cité de la raviole devrait ouvrir en mars.