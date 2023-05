À Rott en Alsace du Nord, la vie quotidienne d'un nid de cigognes est filmée par un drone

Cela faisait quinze ans qu'il attendait son nid de cigognes. Fabien Walt, propriétaire d'un gîte et d'un haras à Rott près de Wissembourg, a tout tenté : il a installé un premier nid au dessus de sa maison, il a créé avec ses voisins un environnement favorable avec un pré et un étang et au final, sa persévérance a fonctionné. Le second nid installé il y a peu avec ses amis a attiré une cigogne mâle l'an dernier. "Je n'y croyais plus et puis cette année une femelle l'a rejoint et ils ont fait deux cigogneaux !"

ⓘ Publicité

Pour voir comment se passait l'installation, Sébastien Walt a eu l'idée de faire appel à son ami photographe Sébastien Franck, propriétaire d'un drone : "ça fait pas mal de bruit, comme un essaim d'abeilles. Je me suis donc approché tout doucement avec le drone pour ne pas les effrayer et ça a très bien fonctionné. On a eu des images assez spectaculaires. D'abord du couple tout seul, puis des œufs, puis des petits cigogneaux. Et ils ont déjà bien grandi."

Le drone a vite repéré les œufs du couple : 4 œufs en tout mais seulement deux cigogneaux sont nés - Sébastien Franck

Les enfants ont voté pour leur choisir un nom : Charles et Madeleine

Ces images et ces vidéos vont d'abord servir d'outil pédagogique pour les enfants de l'école du village explique Fabien Walt : "Les enfants sont déjà venus et on a voté pour leur donner un nom : on a choisi Charles et Madeleine, du nom de ceux qui habitaient la maison avant. On va également faire un cahier avec les images et celui qui filme le nid de Sarralbe va venir tout leur expliquer sur les cigognes. C'est une tradition ici. Moi j'ai grandi avec les cigognes et je voulais transmettre cela".

Les cigognes servent aussi de lien social : "On va faire une fête des voisins, parce que tout le monde s'est mobilisé pour ce nid, tout le monde demande des nouvelles de Charles et Madeleine. Après le covid, on avait vraiment besoin de ça. je suis content que ça marche aussi pour ça" ajoute le propriétaire. Après la fête des voisins, les enfants doivent revenir à la mi-juin et début juillet, pour l'envol des cigogneaux. En attendant, ils peuvent suivre les vidéos sur les réseaux sociaux : le photographe Fabien Walt a créé un compte sur Twitter et Facebook .