VIDÉO - A Roubaix, une entreprise "trafique" des fichiers web pour rendre inoffensives les armes imprimables en 3D

Roubaix, France

Lutter contre la prolifération des armes à feu sur internet. C'est ce qu'essaye de faire, à son échelle, Dagoma, une entreprise basée à Roubaix, spécialisée dans la fabrication d'imprimantes 3D. Au début du mois dernier, la société a commencé à modifier en ligne des centaines de fichiers permettant d'imprimer en 3D des pièces d'armes à feu. L'objectif final étant de rendre ces armes impossibles à fabriquer, et donc inoffensives.

Une pièce d'arme à feu peut très facilement être imprimée en 3D. - Dagoma

Tout est parti d'un malheureux constat. "Depuis la création de Dagoma, beaucoup de nos clients nous demandent si on peut imprimer des armes en 3D, raconte Matthieu Regnier, co-fondateur de l'entreprise. Et la réponse est oui, c'est même très facile." En effet, en quelques clics, on peut rapidement trouver sur internet - sur des plateformes ou des forums dédiés - des fichiers-sources susceptibles d'être transformés en véritables armes à feu.

Déplacer un trou, modifier une gâchette

Pour éviter l'impression de ces objets dangereux par des internautes mal intentionnés, l'entreprise roubaisienne a eu une idée : falsifier un par un ces fameux fichiers-sources disponibles sur le web. "C'est comme quand vous faites du coloriage, sauf que là on utilise un logiciel de dessin en 3D. Le principe c'est de modifier des codes, des dimensionnements sur des fichiers qui existent déjà."

Les fichiers-sources ont été modifiés un par un grâce à un logiciel. - Dagoma

Sur l'ordinateur, ces minuscules modifications ne sont pas détectables. En revanche, si quelqu'un télécharge le faux document et l'imprime, ça se complique. "Toutes les pièces vont pouvoir être imprimées, mais il sera impossible de les assembler. Par exemple, tel trou sera déplacé, la gâchette sera modifié, la balle ne rentrera plus... Et au final, l'arme est inoffensive."

Plus de 400 fichiers modifiés

En tout, Dagoma a falsifié plus de 400 fichiers. L'entreprise les a ensuite remis en ligne où elle les a trouvé, c'est à dire sur des plateformes qui proposent des fichiers dédiés à l'impression 3D. Et force est de constater que beaucoup de personnes, a priori intéressées par les armes, ont mordu à l'hameçon.

"On a eu plus de 13 000 téléchargements, reprend Matthieu Regnier. Donc on s'est dit que l'opération était déjà un succès, car ce sont autant d'armes désormais impossible à fabriquer. C'est une goutte d'eau, car il y aura toujours des armes à feu, mais à notre échelle on a réussi contribuer et on en est très fiers."

Alors la société continue doucement mais surement ces modifications. Elle envisage même d'aller plus loin en lançant en site internet collaboratif dédié à la détection et à la falsification de ces fichiers d'armes à feu ; et en modifiant ses propres machines pour qu'elles soient incapables d'imprimer des pièces d'armes.