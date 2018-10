Initiative insolite : à Rouen, le collectif Vieux Debout a nommé lundi une ministre chargée des personnes âgées ... de 93 ans ! Une action satirique pour dénoncer le manque de moyens des Ehpad, et plus largement le manque de considération dont souffrent les seniors.

Rouen, France

Madeleine Lucchini, 93 ans, a été nommée "ministre déléguée aux personnes âgées". La cérémonie d'investiture eu lieu à Rouen lundi, sur les marches de la Préfecture, devant une vingtaine de personnes. Elle a fait un discours, pressée "de se mettre au travail au côté du gouvernement".

Il s'agit bien sûr d'une initiative parodique, menée par le collectif "Vieux Debout" - en référence au mouvement parisien Nuit Debout. Ils veulent mettre en avant ce qu'ils considèrent comme un manque de considération des pouvoirs publics en envers les plus âgés.

La nouvelle "ministre" félicitée par des salariées de l'Ehpad © Radio France - Adrien Beria

Plus de moyens pour les plus âgés

Leur action part d'un constat, après le récent remaniement gouvernemental : "On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de ministre chargé des personnes âgées, explique Alain Quibel du collectif Vieux Debout. Nous, on l'a nommé". Avec cette démarche, ils veulent attirer l'attention des dirigeants politiques.

"On est dans la dérision [...], on fait un coup médiatique, et on voit ce que ça donne !", résume Alain Quibel de Vieux Debout

Dans le public, des pensionnaires des Ehpad, leurs familles et des soignants. Sandra Grout, AMP (Aide médico-psychologique) à la maison de retraite de la Côte de velours, à Notre-Dame-de-Bondeville, espère plus de moyens, humains et financiers. Elle voudrait aller travailler "sans la boule au ventre" et éviter ainsi les risques de maltraitances, même involontaires.

La Marseillaise (revisitée) de Vieux Debout Copier

La nouvelle ministre a promis de faire des points réguliers sur son "action gouvernementale".