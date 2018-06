Rouen, France

Planter des fleurs dans les trous sur les routes, c'est le concept repris par l'Eveil Citoyen pour alerter sur la présence et la dangerosité des nids de poules pour tous les usagers de la métropole rouennaise : piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes et automobilistes.

Ils étaient une vingtaine ce dimanche 24 juin, bouteilles d'eau et bégonias à la main. Une centaine de fleurs offertes par les Serres stéphanaises, disséminées rive gauche et rive droite pour attirer l'attention des usagers et des pouvoirs publics.

L'important pour Jeremy Coudray, coordinateur de l’événement, c'était aussi de faire une action ludique : "On peut en avoir marre des vieilles manifestations, des pétitions. On voulait une action un peu plus fun, un peu plus positive. Voir une fleur dans un nid de poule, ça donne le sourire. On veut pas être agressif vis-à-vis des pouvoirs public qui font ce qu'ils peuvent. On ne veut pas mettre la faute sur la Métropole, mais on attend une politique plus importante sur la question des nids de poule."