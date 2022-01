A Rouen, une journée de troc pour se débarrasser de ses cadeaux de Noël inutilisés

Dans la maison de quartier de St-Nicaise, pas de sapin de Noël mais une table pour déposer des cadeaux inutilisés. Cette maison de quartier fait partie des cinq points de collecte de l'opération "Troc cadeaux" organisée par la mairie de Rouen, ce samedi 8 janvier.

"Autant que ça serve"

A St-Nicaise, ce n'était pas la foule des grands jours mais le principe a quand même convaincu quelques participants. "J'ai déposé un livre qu'on m'a offert, explique Barbara, qui vient tout juste de déposer une BD sur la grande table rectangulaire. Je ne le lirai pas alors autant que ça serve. On a tous plus ou moins des cadeaux qu'on aime pas forcément et qui périront au fond d'un placard. Ca permet que les cadeaux qui nous servent pas servent à d'autres et peut-être qu'on pourra récupérer quelques choses."

Barbara, finalement, ne repartira avec rien. Ce qui n'est pas le cas de Carole. Elle a les bras remplis de sacs avec, à l'intérieur, des livres ou encore des vêtements, qu'elle échangera avec des bougies. Ce qu'elle a ramené n'est pas forcément neuf mais tout a quand même été accepté. "On a déposé tout ce qui ne sert plus à nos enfants ou ce qui est trop petit et qui pourront réjouir d'autres personnes. Noël, c'est toujours l'abondance et donc partageons l'abondance."

Ouvrir les maisons de quartier

Et ça tombe bien car l'objectif de l'opération c'est bien le partage, un partage qui se veut aussi humain avec l'ouverture des maisons de quartier aux habitants.

"Notre objectif, notamment aujourd'hui, c'est de faire rentrer les riverains dans les maisons de quartiers et pas seulement les associations qui les utilisent régulièrement, explique Maxime, agent chargé au développement associatif de la ville de Rouen. C'est une démarche écologique mais aussi c'est vraiment d'informer de ce qu'il se passe dans les maisons de quartier qui sont vraiment des lieux de vie à l'intérieur de tous les quartiers de Rouen."

Les cadeaux qui n'ont pas trouvé preneur seront distribués à des associations.