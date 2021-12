A Rouen, une maison de l'horreur fait cauchemarder l'esprit de Noël

Des zombies, des clowns et des squelettes de pères Noël : dans la maison de l'horreur itinérante de "Francky et son aventure extraordinaire", installée jusqu'à ce samedi au jardin des plantes de Rouen, l'esprit de Noël se pare de son aspect le plus horrifique.