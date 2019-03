A sa mort, une octogénaire lègue 800.000 euros à la commune de Senones dans les Vosges

Vosges, France

Décédée à Senones dans les Vosges le 8 mai 2018, à l'âge de 84 ans indique l'annonce nécrologique de Suzanne Astié. L'octogénaire, sans enfant, sans famille, a légué son patrimoine immobilier et financier à la ville de Senones, soit ... 800 000 euros !

Un héritage dont la municipalité connaissait l'existence depuis deux ans. Suzanne Astié souhaitait ainsi remercier Sa ville pour s'être occupée d'elle pendant de nombreuses années. L'ancienne employée des filatures Boussac, n'a formulé aucune exigence pour l'utilisation des fonds, indique le maire de Senones Jean-Luc Beverina.

L'élu confie que la municipalité va "utiliser intelligemment la somme léguée pour des actions qui auront des répercussions pour la ville et le bien-être des habitants". Il précise que la commune est propriétaire à près de 80 % d'un patrimoine architectural que sont les demeures princières du comté de Salm et l'abbaye, "un lourd patrimoine" pour Senones. La tranche de restauration de l'aile sud de l'abbaye coûte par exemple près de 4 millions d'euros. Jean-Luc Bévérina indique encore que le budget de fonctionnement de la ville s'élève à près de 2 millions d'euros par an, le don de Suzanne Astié est donc "une part non négligeable d'une année de fonctionnement."