Saint-Barthelemy, France

"En fait ce n'est pas un voyage, c'est un pèlerinage !" Jacky a 65 ans. Originaire de Nantes, il a fait le voyage de la métropole pour se recueillir sur la tombe de son idole.

Une vie consacrée à Johnny

Ici, pour Jacky, ce n'est d'ailleurs pas Johnny Hallyday qui repose mais Jean-Philippe, le vrai nom du chanteur. "Johnny n'est pas mort", ajoute-t-il. Mais être devant sa tombe reste difficile. Car toute sa vie est consacrée à Johnny. Il a même donné ce prénom à son fils. Sa femme n'a pas eu le choix !

T'as beau avoir les cheveux longs et faire le kakou, c'est dur. Elle tombe la petite larme. Jacky, grand fan de Johnny

Quand on a fait tous les concerts, cette tombe, c'est un passage obligé

Certains, comme Jacky, ont suivi toute la tournée aux Etats-Unis par exemple. D'autres l'ont vu à plus de 500 concerts, partout dans le monde. "Los Angeles, Nouméa, Vegas, Londres" liste cette fan. La distance, ça ne les a donc pas freiné pour venir ici lui rendre un dernier hommage. Et le prix non plus : "3200 euros" pour Jacky. Mais "quand tu as une passion dans la vie, tu l'assumes. Certains c'est les belles bagnoles, _nous c'était Johnny_".