A Saint Bonnet de Bellac, le "radar fou" a flashé des centaines d'automobilistes

A Saint Bonnet de Bellac, on l'appelle "le radar fou". Le radar-tourelle, récemment installé sur le bord de la RN 147 à l'entrée de la commune, a flashé les automobilistes à 70 km/h au lieu des 80 autorisés à cet endroit. Des centaines, voire des milliers de personnes, ont reçu des PV injustifiés.

Saint-Bonnet-de-Bellac, France

Qu'ils soient habitués de la RN 147 ou simplement de passage sur cet axe, bon nombre d'automobilistes ont eu la surprise de recevoir un avis de contravention après être passé devant le radar-tourelle, récemment installé à l'entrée de Saint Bonnet de Bellac dans le nord de la Haute-Vienne. Surprise car le radar les a flashés à 75, 76 ou 78 km/h alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit.

Le "radar fou" a sévi du 19 décembre au 3 janvier

Le maire de Saint Bonnet de Bellac, Jean-Claude Boulle, a été l'un des premiers à compiler les doléances : "de nombreuses personnes, à la fois de la commune mais aussi des utilisateurs de la Nationale 147, ont passé des coups de fil à la mairie pour faire part de leur mésaventure. Ce lundi encore, la secrétaire de mairie a passé sa matinée à répondre au téléphone pour ce problème".

Or, à cet endroit là, plusieurs milliers de véhicules circulent quotidiennement sur la RN 147. Des centaines d'automobilistes ont donc été verbalisés sans raison entre le 19 décembre et le 3 janvier. Outre la mairie de Saint Bonnet de Bellac, de très nombreux témoignages ont convergé sur les réseaux sociaux et sur des sites internet d'automobilistes.

Le radar-tourelle de Saint Bonnet de Bellac a flashé abusivement des centaines d'automobilistes entre le 19 décembre et le 3 janvier - © radars-auto.com

Mais pour les automobilistes locaux qui empruntent la RN 147 au quotidien, et notamment pour les habitants de Saint Bonnet de Bellac, le problème est encore plus criant. "Chez nous, certaines personnes passent devant le radar plusieurs fois par jour" atteste le maire Jean-Claude Boulle. Comme ce menuisier de Saint Bonnet : 6 avis de contravention se sont accumulés dans sa boîte aux lettres.

Le paramétrage du radar a été rectifié vendredi 3 janvier. L'administration assure que toutes les contraventions seront annulées et que les automobilistes concernés seront dédommagés s'ils ont déjà payé leur amende.