À Saint-Hilaire-de-Beauvoir, l'ancienne mairie s'est transformée en épicerie

Dans l'Hérault, les locaux de l'ancienne mairie de Saint-Hilaire-de-Beauvoir accueillent une épicerie. La seule du village. On y retrouve des produits locaux, des fruits et légumes, du pain frais, des produits frais et de première nécessité. Ça s'appelle 'Au comptoir de Carla'.

Depuis quelques mois, Carla Bousquet et à la tête de cette petite épicerie. À Saint-Hilaire-de-Beauvoir, au nord-est de Montpellier, c'est même le seul commerce du village, avec la coiffeuse située juste à côté. Au comptoir de Carla s'est installé dans les anciens locaux de la mairie du village.

Dans son épicerie, Carla propose des produits de première nécessité, du pain frais et des viennoiseries, des fruits et légumes mais aussi des produits locaux. "Je fais venir de la viande, j'ai aussi du miel et bientôt du fromage de chèvre", explique la jeune femme.

Un lieu unique dans le village

Du haut de ces 20 ans, Carla a choisi de se lancer dans ce pari fou après avoir vu une annonce de la mairie souhaitant louer ses locaux. Depuis plusieurs années elle avait envie de créer "un lieu de rencontre et chaleureux où les gens peuvent se retrouver". Elle a aussi voulu, en plus de l'épicerie, proposer un salon de thé et un côté bar. Carla se fournit chez des producteurs locaux, le vin vient du village d'à côté, Saint-Drézéry.

"Depuis longtemps je voulais créer un lieu de rencontre chaleureux où les gens peuvent se retrouver"

Une renaissance pour les locaux de cette ancienne mairie qui a déménagé à l'entrée du village. Pour l'aider à se lancer, la commune à même proposé d'offrir la location des locaux. Le temps de voir si le succès est au rendez-vous. Pour le moment, Carla est contente, elle peut compter sur les enfants de l'école d'à côté qui viennent souvent chercher des bonbons, mais aussi sur les habitants du village qui viennent régulièrement chercher du pain ou même remplir leur frigo.

L'épicerie est ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 13h et 16h à 19h30, et le dimanche de 7h30 à 13h. Vous pouvez aussi la retrouver sur Facebook, ici.

Carla Bousquet dans son épicerie où il propose des produits de première nécessité © Radio France - Capucine Lorain