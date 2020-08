A Saint-Lô, les commerçants jouent les acteurs et s'affichent dans la rue

Ils sont banquiers, coiffeurs, vendeurs, opticiens, entrepreneurs mais le temps d'une séance photo, ils ont posé comme des acteurs, joué Charlie et ses Drôles de Dames, Batman, Brice de Nice, les Pirates des Caraïbes, les voleurs de La Casa de Papel ou encore les médecins de _Grey's Anatomy__._Près de 70 commerçants se sont "pris au jeu".

Résultat : une exposition de photographies insolites, qui reprennent des affiches de films et de séries TV. Elle a été mise en place fin août au pied des remparts de Saint-Lô et sera visible jusqu'à la fin septembre.

L'idée a germé peu avant le déconfinement "pour amener un peu de bonne humeur dans cette période morose", explique Lucie Poussier, manager de commerces de centre-ville.

On voulait redonner de la joie de vivre aux gens, qu'ils ne pensent pas que Covid. Ca met de l'animation, de la couleur. Et puis on est une équipe dynamique, on veut le montrer. C'est pas parce qu'on a eu une période difficile, qu'on doit rester enfermer et pleurer sur notre sort. Le fait de faire ça, ca nous a fait rire et on a beaucoup de retour de clients qui viennent nous dire "oh je vous ai vu en photo, c'est top", explique Jonathan Savreux, le gérant de la société d'aide à domicile Plu'simple la vie.