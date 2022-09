À Saint-Martin-le-Beau, des vendanges de l'amour pour trouver son âme sœur les pieds dans la vigne

Ils sont célibataires et participent aux vendanges. La particularité de celle du domaine Les Mons Pas, à Saint-Martin-le-Beau ? La vigne se récolte uniquement aux côtés de ceux qui cherchent l'amour. Speed-dating les pieds dans la vigne, le sécateur dans une main et la grappe de raison dans l'autre.

Rencontrer l'amour de sa vie dans les vignes ? C'est la promesse faite par Céline Avenet, viticultrice et propriétaire du domaine Les Mons Pas, à Saint-Martin-le-Beau, près de Tours. Une vingtaine de célibataires aident aux vendanges du vignoble mais tentent également leur chance pour trouver l'âme sœur. La matinée est réservée aux seuls célibataires, pour des approches plus naturelles et faciles, plus éloignées des écrans des sites et applications de rencontre aussi.

La parcelle des "vignes du match" a 100 ans d'existence. © Radio France - Lisa Guinic

Il faut ramasser les grappes de raisin seulement mûres, lance Céline Avenet aux participants, âgés en moyenne entre 35 et 45 ans et pour qui cette vendange est majoritairement une première. Pour détecter les grappes pourries, c'est simple : "quand c'est poilu", s'amuse la viticultrice de 34 ans. Rires de l'assistance : la bonne humeur flotte déjà bien dans l'air. Le lexique de la rencontre amoureuse n'est pas très loin de l'apprentissage de la taille de la vigne.

Reportage les pieds dans les vignes, lors des vendanges de l'amour, à Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire) Copier

Au naturel

Julien est informaticien et les bottes aux pieds et le sécateur à la main ne le dérangent pas pour échanger avec les femmes, elles aussi penchées sur les pieds de raisin. Au contraire, il apprécie le concept bien éloigné de celui des sites de rencontre traditionnels : "On évite de mettre une belle chemise."

L'avantage dans une situation comme celle-ci, c'est l'authenticité."

Alexandra et Julien partagent des pieds de vigne. © Radio France - Lisa Guinic

Dans le rang d'à côté, la partenaire de vendanges de Julien, Alexandra s'essaie aussi à ses premières vendanges. "L'alchimie n'a pas lieu dans les sites de rencontre, complète-t-elle. En ayant une activité en commun, la complicité se tisse. L'alchimie est une question de 'feeling' (sic) et de ressenti." "Rien ne vaut donc de se tenir la grappe mutuellement", sourit Alexandra.

Clin d'œil en se passant le sécateur ?

"Tiens moi la grappe" est le nom de l'événement. Le côté taquin d'Alexandra plaira peut-être à certains. Le jeu de mots doit en revanche être attribué à Isadora : c'est cette amie de Céline Avenet, la propriétaire du domaine, qui a eu l'idée du concept. Elle avoue, du bout des lèvres : "L'année dernière, j'ai eu un petit crush (sic, première attirance amoureuse, N.D.L.R) avec un gars que j'ai rencontré pendant les vendanges."

Oui, ça peut matcher (sic, deux personnes peuvent se correspondre, N.D.L.R) : ça discute dans les vignes, ça s'envoie des grains de raisin pas mûrs, etc.

Pause café, ou rillettes : ramasser les grappes de raisin, sous son meilleur jour, peut creuser. © Radio France - Lisa Guinic

Isadora voit donc déjà plus loin : une cuvée "Tiens moi la grappe 2023", avec, elle espère, d'autres célibataires et sur d'autres domaines viticoles. Ceux de ce samedi 10 septembre 2022 ont en tout cas le sentiment de devoir accompli et de fierté d'avoir participer à récolter le demi hectare de cépage de la maison Laudicius. "Un vin pétillant", au sens littéral, précise Céline Avenet, les yeux malicieux.